Шахраї пропонують купити дрова: мешканець Чортківщини потрапив в аферу.

До відділення поліції №4 (м. Заліщики) поліції звернувся 23-річний мешканець, та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки.

Молодий чоловік хотів придбати дрова на зиму і знайшов відповідне оголошення в одній із місцевих груп у Фейсбук. Абонент представився працівником лісництва та наполягав на повній оплаті, аби товар доїхав до покупця законно.

Однак, після переказу грошових коштів, зв’язок із пройдисвітом зник. Потерпілий втратив 4200 гривень. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.