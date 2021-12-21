Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Також дошкулятиме сильний північно-західний вітер, місцями його пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, на Тернопільщині буде похмуро, періодично сніжитиме, вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вночі опускатимуться до 10 градусів морозу, вдень також зберігатиметься мінусова температура повітря. По всій території регіону можливі хуртовини. Відтак у краї оголосили перший рівень небезпечності – жовтий.

«У вівторок в Україні температура повітря знизиться до 3-9 градусів морозу. Поступово, на тижні, морози міцнішатимуть і вночі досягатимуть -9 -16 градусів. За дороги та тротуари через морози нарешті легально вчепиться підступна ожеледиця, яка, періодично маскуючись під порядну, штовхатиметься аж до березня. Сніг, 21-го грудня, місцями літатиме невеликий, десь просто втримуючись вологою хмарністю. До п’ятниці морози випробовуватимуть наші носи, тепломережі, опірність ожеледиці та складність вибору між елегантним пальто й товстелезним безформенним пуховиком. А в кінці тижня атмосферні фронти принесуть потепління до відлиги, мокрий сніг з дощем та сильний вітер», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, на Тернопільщину насуваються сильні морози. Однак ближче до кінця тижня потепління повернеться.