На Тернопільщині будуть притягувати до відповідальності тих, хто зніматиме наслідки ракетних обстрілів

На Тернопільщині тих, хто зніматиме ракетні обстріли, вважатимуть корегувальниками вогню.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Людей можуть притягнути до відповідальності.

Поширення світлин та відео наслідків ракетного обстрілу може сприяти ворогу, – каже Володимир Труш. Відтак такі дії можуть вважатися корегуванням вогню.

«У суботу під час ракетного удару по місту Чорткову за кілька хвилин вже гуляло відео, куди і як прилетіли ракети. Схожа ситуація була в обід сьогодні. Я звертаюся до всіх: якщо ви поширюєте фотографії та відео, ви стаєте корегувальниками вогню. Коли ворог випустив ракету, йому важливо знати, чи вони досягнули успіху чи ні. Поширюючи своє відео, ви можете скорегувати вогонь і в тому місці може бути ще один ракетний удар. Всі відео, всі фото, які будуть виставлятися з ракетних обстрілів, це буде трактуватися як корегування вогню, будуть прийматися рішення».

Людей, які поширюватимуть відео з ракетних обстрілів, розшукуватимуть і притягуватимуть до відповідальності.