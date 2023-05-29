25 травня державні інспектори Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з представниками відділення поліції зафіксували шість порушень Правил рибальства.

Це сталося на річці загальнодержавного значення Серет біля села Більче-Золоте Чортківського району, повідомляють у Тернопільському рибоохоронному патрулі.

Близько 20-ї години там виявили місцевого мешканця, який здійснював вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову – сіткою “парашут”. У такий спосіб громадянину вдалось 350 екземплярів верховодки загальною вагою – 5 кг 400 гр. Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 29 750 грн. Рибу та заборонені знаряддя лову вилучено до рішення суду.

Цього ж дня виявлено двох громадян, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову – сіткою підйомною “хватка” у кількості дві одиниці. На осіб оформлено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються для передачі в суд за місцем скоєння правопорушень.

Також зафіксовано три адміністративні порушення по ч. 3 ст. 85 КУпАП (перевищення загальної кількості гачків, лов в забороненому місці та пересування на плавзасобі під час нерестової заборони). Завдяки оперативним діям інспекторів шкоди рибному господарству України не завдано.