На Тернопільщині у випадку вчинення порушень неповнолітніми, їхніх батьків відправлятимуть до військкомату.

Про це було повідомлено у понеділок, 9 травня, під час брифінгу за участі керівників Тернопільської обласної військової адміністрації, передає Терноград.

“За вихідні на території області зареєстровано декілька правопорушень. Всі повнолітні порушники громадського порядку відправляються до військкоматів. У разі, якщо правопорушення здійснюють неповнолітні, до військкомату відправляються їхніх батьків”. – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану на Тернопільщині застосовують жорсткіші покарання для порушників громадського порядку та для грубих порушників правил дорожнього руху.

Так, осіб, які вчиняють адміністративні порушення, відправляють на військкомат, а у водіїв, які сідають за кермо напідпитку, вилучають авто на штрафмайданчик і надалі транспортний засіб можуть передати на потреби армії або тероборони.