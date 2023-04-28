На тернопільських ринках і в магазинах різко зросли ціни на популярні фрукти

На тернопільських ринках і в магазинах подорожчали яблука. Нині популярні фрукти продають по 20-25 гривень за кілограм.

Яблука – найбільш популярні та доступні фрукти. Втім, їхня вартість збільшилася цієї весни на 15%. Продавці пов’язують це із сезонністю та зростанням попиту.

«На початку зими попит на яблука був порівняно невисоким. Зараз він збільшився. Крім того, пропозиція на ринку зменшилася. Яблук високої якості зараз не дуже багато. Також позначилася ситуація із нестабільністю на ринку. Продаємо багато імпортної продукції, вартість якої залежить від курсу долара. Всі ці фактори впливають на ціну. І ми зараз бачимо цінники – до 30 гривень і вище за кілограм», – каже менеджерка Ольга Кусень.

За підрахунками економістів, від початку року вартість яблук збільшилася на 30%. Наразі спостерігається найбільший попит на яблука червоних сортів.