Заморські фрукти на тернопільських ринках і в магазинах здорожчали майже удвічі. Збільшення цін продавці пояснюють зростанням курсу іноземних валют та інфляцією в Україні.

Протягом року збільшилися ціни майже на всі продукти, – кажуть продавці. Однак імпортні товари здорожчали найбільше. Продавчиня фруктового відділу Олена Коваль розповідає: ціни на деякі фрукти збільшилися удвічі.

“Здорожчало абсолютно все. До прикладу, мандарини продаємо по 130 грн. кг., лимони — 110 грн., персики — 80 грн., кг., банани — 48 грн. Таких високих цін у нас ще не було. Тут причина одна — дорожчі закупки через новий курс долара. Тому така ситуація. Спостерігаємо, що найбільше подорожчали імпортні товари”.

За словами продавців, в умовах високих цін попит на продукцію дещо знизився. Більш затребуваними стали домашні фрукти — яблука, груші та сливи. Хоча їхня вартість теж частково збільшилася.