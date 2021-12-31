Демонтовано три тимчасових споруди – дерев’яні пірси для любительського рибальства, які були встановлені на Тернопільському ставі.

29 грудня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції демонтовано три тимчасових споруди – дерев’яні пірси для любительського рибальства, які були самовільно влаштовані невстановленими особами на водному плесі Тернопільського ставу та примикали до берега вздовж вулиць Яблунева – Чумацька в м. Тернополі.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 01.09.2021 року №784 «Про усунення порушень у сфері благоустрою».

Будівельні відходи, які залишилися після демонтажу, знаходяться на парковій території і будуть вивезені на сміттєзвалище.

Робота з виконання рішення виконавчого комітету продовжується.