З потеплінням на Тернопільщині почастішали випадки спалювання сухої трави та сміття. У ДСНС зазначають, це часто призводить до пожеж. Аби попередити наслідки, правоохоронці влаштовують рейди та притягують порушників до відповідальності.

За самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Як зазначив на брифінгу начальник управління екології та природних ресурсів області Ігор П’ятківський, такі дії несуть загрозу навколишньому середовищу та становлять небезпеку для життя людей.

«Згідно із статтею 152 Кодексу, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 грн; на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 грн. З настанням теплої погоди пожежі стають для навколишнього середовища справжнім лихом. Мешканці приватних житлових будинків та власники дачних ділянок активно починають наводити лад у домогосподарствах, спалюючи гілки, листя та суху траву. Дуже часто вогонь виходить з-під контролю людини. Такі пожежі швидко поширюються, особливо у вітряні дні. Вони завдають шкоди як господарствам, так і лісовим насадженням. Також спалювання сухої трави та листя виділяє в повітря частинки, які є шкідливими для людей та тварин».

Екологи наголошують: найкращий метод утилізації опалого листя – компостування.