На санній трасі у Кременці загинула школярка

Поліція Тернопільщини встановлює причини смерті неповнолітньої спортсменки під час тренування.

Трагедія на санній трасі трапилася на Кременеччині. Повідомлення про це надійшло на лінію “102” 24 травня о 16:40 від лікаря бригади екстреної медичної допомоги. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки поліціянти встановили, що нещастя трапилося під час тренувань в селі Млинівці на території Кременецької обласної дитячої спортивної школи із санного спорту, які проходили під наглядом тренера закладу.

Під час спуску по санній трасі відламався фрагмент дерев’яної дошки і травмував 15-річну спортсменку. Ушкодження виявилися несумісними із життям. Дев’ятикласниця загинула на місці події.

Даний факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу.