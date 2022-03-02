На росію прибули перші труни з окупантами: як реагують росіяни. ВІДЕО

За інформацією ЗСУ, в Україні за 7 днів війни загинуло понад 7 тис. окупантів.

З України до росії прибули перші труни із загиблими росіянами. Народний депутат Олексій Гончаренко поділився відео, як росіяни ховають тіла своїх військових, які загинули, нападаючи на Україну.

“Зверніть увагу, як приречено сприймають смерті своїх співвітчизників росіяни. Просто відправили людей на безглузду війну вбивати та вмирати, і тепер сумно зітхають. Яка ж кінчена країна…”, – підписав відео нардеп, якого цитує 5 Канал.

А щодо наративу про те, що ця війна потрібна лише Путіну, то варто послухати, як росіяни коментують війну своєї держави проти мирної України – цим людям належить пройти довгий шлях усвідомлення і реабілітації від кремлівської пропаганди, якою засмічені їхі мізки.

За інформацією ЗСУ, на території України за 7 днів війни загинуло понад 7 тисяч російських окупантів. Дехто з них повертається в Росію, декого самі росіяни спалюють на території України у мобільних крематоріях.

Відео за посиланням: https://t.me/vsia_pravda/117