На ремонт тернопільських водограїв виділили майже сім мільйонів гривень

Виконком виділив кошти на ремонт та утримання міських фонтанів, бюветів, пожежних гідрантів та колонок-качалок.

Про це повідомлять на сторінці міської ради.

З метою належного утримання та обслуговування фонтанів, бюветів, пожежних гідрантів та колонок-качалок на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради внесено зміни в рішення виконавчого комітету міської ради від 25.01.2023 № 77 «Про виділення коштів».

Так, комунальному підприємству «Тернопільводоканал» виділено кошти для утримання і поточного ремонту фонтанів, бюветів, пожежних гідрантів та колонок-качалок, оплати електроенергії для роботи фонтанів і бюветів, а також на закупівлю засобів для очистки води.

Зокрема, спрямовано кошти на:

поточний ремонт та утримання колонок-качалок – 500 тис. грн;

обслуговування та ремонт фонтанів – 6 774, 00 тис. грн (в т. ч. на ремонт фонтану у парку Сопільче та поточний ремонт інших фонтанів);

поточний ремонт та утримання бюветів – 500 тис. грн;

поточний ремонт та утримання пожежних гідрантів – 70,00 тис. грн. та ін.

До слова, окрім ремонту фонтану у парку Сопільче, буде проведено поточний ремонт фонтанів на бульв. Дмитра Вишневецького, бульв. Данила Галицького. Також планується відремонтувати фонтан «Квітка терену» на бульв. Тараса Шевченка та фонтан «Каскад» біля набережної Тернопільського ставу.