На прохання тернополян: сезонний автобус до дач курсуватиме довше

У Тернополі продовжено роботу сезонного автобусного маршруту №33 «Видавництво «Збруч» – обласний геріатричний будинок-інтернат – дачі «Ветеран» до 31 жовтня.

Відповідне рішення було прийнято, реагуючи на звернення громадян та враховуючи погодні умови.

Автобус здійснюватиме відправки згідно з новим розкладом:

від зупинки «видавництво «Збруч»: 08:00, 09:00, 09:50, 14:00, 14:50, 17:00, 18:00, 18:50 (центр);

від дач «Ветеран»: 08:30, 09:30, 14:30, 17:30, 18:30.

Нагадаємо, пільгові категорії тернополян мають можливість безоплатного проїзду цим транспортом за «Соціальною картою Тернополянина».

Автобус №33 курсує щодня, крім неділі та релігійних свят.