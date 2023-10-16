У Тернополі продовжено роботу сезонного автобусного маршруту №33 «Видавництво «Збруч» – обласний геріатричний будинок-інтернат – дачі «Ветеран» до 31 жовтня.
Відповідне рішення було прийнято, реагуючи на звернення громадян та враховуючи погодні умови.
Автобус здійснюватиме відправки згідно з новим розкладом:
- від зупинки «видавництво «Збруч»: 08:00, 09:00, 09:50, 14:00, 14:50, 17:00, 18:00, 18:50 (центр);
- від дач «Ветеран»: 08:30, 09:30, 14:30, 17:30, 18:30.
Нагадаємо, пільгові категорії тернополян мають можливість безоплатного проїзду цим транспортом за «Соціальною картою Тернополянина».
Автобус №33 курсує щодня, крім неділі та релігійних свят.