На Тернопільщині після пожежі на об’єкті інфраструктури, в який влучили “шахеди”, врятували цуценят.

Про це розповіла волонтерка Наталія Петраніч. Зараз тваринам шукають господарів, повідомляє Суспільне.

“Вже вночі я дізналася про пожежу і моя перша думка, звичайно, була про людей і цуценят. Я знала, що там є 8 цуценят. О пів на 9 ранку мені подзвонили, що біда, треба їх вивозити. Перша дія – пошук машини, друга дія, оскільки ситуація була невідома і телефони вже розрядилися в людей, які там були з нами на зв’язку. Поїхали туди, але на територію нам не дозволили проїхати, тому нам терміново підвезли тих цуценят. Собачки були дуже брудні, з обпеченими лапками. На даний момент їх оглянув ветеринар, купили ліки. Зараз вони просто в хліві і ми активно шукаємо їм дім”, — каже Наталія Петраніч.

Нагадаємо, 12 березня війська РФ атакували “шахедами” Тернопільщину. Сталася пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури в Кременецькому районі.