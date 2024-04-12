На пекельному бахмутському напрямку загинув воїн з Тернопільщини Ігор Безкоровайний

Іще один синьо-жовтий стяг скорботно замайорить на сільському цвинтарі…

Тернопільщина знову втратила Захисника, молодого сина України. З війни “на щиті” повертається у рідне село Токи старший солдат зенітного артилерійського взводу, мужній воїн Ігор Михайлович Безкоровайний, 1986 року народження.

Ігор захищав Батьківщину з травня 2023 року. Загинув 10 квітня на пекельному Бахмутському напрямку.

Про важку втрату повідомляють у Скориківській об’єднаній територіальній громаді.

“Щиро співчуваємо сім’ї Героя. Сумуємо разом із вами. На жаль, словами не загоїти у зболеному серці матері, батька, сестри, усіх рідних болючу рану втрати. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.

Вічна і світла пам’ять Герою!