Два автобуси додадуть на новий маршрут №35 «Вул. Винниченка – ТРЦ «Подоляни»». Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

35-ий автобусний маршрут запрацював з початку листопада. Зараз його обслуговує шість автобусів низькопідлогових муніципальних автобусів марки «MAN A21» пасажиромісткістю 80 осіб.

– Є звернення від КП «Тернопільелектротранс», яке обслуговує автобусний маршрут №35, – каже Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку. – У ньому вказано, що на маршруті великий пасажиропотік, і є потреба збільшити кількість автобусів до восьми одиниць.

Міський голова Сергій Надал зазначив, що маршрут потребує коригування, оскільки багато людей скаржаться, що є поганий довіз через вулицю 15 Квітня. Начальник управління відповів, що зараз над цим питанням працюють і воно буде вирішено. Наразі автобус №35 «Вул. Винниченка – ТРЦ «Подоляни», курсує вулицями: Винниченка, Карпенка, Миру, Дружби, Руською, Острозького, Пирогова, Гоголя, Хмельницького, Збаразькою, Злуки, 15 Квітня, Київською, Володимира Великого, Леся Курбаса, Морозенка, Текстильною, Збаразькою, Хмельницького, Руською, Мазепи, Кривоноса, Винниченка.

Ольга Трач