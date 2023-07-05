На одній з вулиць у центрі Тернополя перекриють рух транспорту

6 липня з 13:00 год буде тимчасово перекрито рух автомобільного транспорту на вул. Листопадовій.

Про це повідомляють у міській раді.

У зв’язку з проведенням підготовчих будівельно-монтажних робіт, 6 липня з 13:00 до 16:00 год буде перекрито рух автомобільного транспорту на проїзді вул. Петра Конашевича-Сагайдачного, від вул. Листопадова до вул. Михайла Грушевського, 1.

На період проведення робіт будуть встановлені відповідні дорожні знаки. Схема організації дорожнього руху додається.

“Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху”, – зазначають у мерії.