З 10 жовтня на вулиці Руській буде частково обмежено рух транспорту.
Про це повідомили у Тернопільській міській раді.
“У зв’язку з проведенням робіт з ліквідації аварії на тепловій мережі, 10 жовтня з 09:00 год буде частково обмежено рух транспорту поблизу будинку на вул. Руській, 18.
Роботи з усунення аварійності на вказаній ділянці триватимуть близько тижня.
Просимо водіїв бути уважними рухаючись центральною вулицею та завчасно обирати маршрути руху”, – ідеться у повідомленні.
Схема організації дорожнього руху: