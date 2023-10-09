На одній з вулиць у центрі Тернополя частково обмежать рух транспорту

З 10 жовтня на вулиці Руській буде частково обмежено рух транспорту.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

“У зв’язку з проведенням робіт з ліквідації аварії на тепловій мережі, 10 жовтня з 09:00 год буде частково обмежено рух транспорту поблизу будинку на вул. Руській, 18.

Роботи з усунення аварійності на вказаній ділянці триватимуть близько тижня.

Просимо водіїв бути уважними рухаючись центральною вулицею та завчасно обирати маршрути руху”, – ідеться у повідомленні.

Схема організації дорожнього руху: