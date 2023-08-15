На одній з вулиць Тернополя сьогодні припинили водопостачання

15 серпня до окремих будинків на вул. Чернівецькій припинено водопостачання.

Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, 15 серпня з 09:00 до 17:00 год тимчасово припинено водопостачання окремих будинків на вул. Чернівецькій, 52, 54, 56, 58, 60, 62.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та закликає громадян заздалегідь зробити необхідні запаси води.

Мешканці можуть скористатись колонками-качалками та бюветами з питною водою, що позначені на інтерактивній карті.

Мапа також доступна у мобільному додатку «е-Тернопіль». Завантажити застосунок можна на операційній системі Android або на iOS.