На одній з вулиць Тернополя перекриють рух транспорту

З метою проведення робіт з реконструкції ділянки безнапірної і напірної каналізації, з 13 червня по 31 липня у Тернополі буде перекрито рух транспорту на вул. Галицькій (від провулку Галицького до автомийки «Мустанг»).

Рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету.

Як відзначає міський голова Сергій Надал, таке перекриття зумовлене необхідністю продовження проведення робіт на Галицькому колекторі з метою відведення дощових, а згодом і талих вод та попередження підтоплень окремих житлових районів міста.

На визначеній ділянці проведення робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.

Тимчасова схема організації дорожнього руху на період проведення робіт