25-27 серпня на перетині вулиць Івана Мазепи-Дружби-Чумацька – дамба Тернопільського ставу буде ускладнено рух транспорту.
Про це повідомляють у міській раді.
“У зв’язку з виконанням робіт із запровадження нової схеми організації дорожнього руху на транспортній розв’язці вулиць Івана Мазепи–Дружби–Чумацька–дамба Тернопільського ставу з 25 по 27 серпня рух транспортних засобів там буде ускладнений.
На вказаному перехресті проводитимуться, зокрема, роботи з фрезерування та асфальтування раніше підготовлених ремонтних карт.
Просимо водіїв бути уважними та завчасно планувати свій маршрут“, – ідеться у повідомленні.