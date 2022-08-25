На одній із транспортних розв’язок у Тернополі буде ускладнений рух

25-27 серпня на перетині вулиць Івана Мазепи-Дружби-Чумацька – дамба Тернопільського ставу буде ускладнено рух транспорту.

Про це повідомляють у міській раді.

“У зв’язку з виконанням робіт із запровадження нової схеми організації дорожнього руху на транспортній розв’язці вулиць Івана Мазепи–Дружби–Чумацька–дамба Тернопільського ставу з 25 по 27 серпня рух транспортних засобів там буде ускладнений.

На вказаному перехресті проводитимуться, зокрема, роботи з фрезерування та асфальтування раніше підготовлених ремонтних карт.

Просимо водіїв бути уважними та завчасно планувати свій маршрут“, – ідеться у повідомленні.