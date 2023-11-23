На вул. Листопадовій у Тернополі відновили односторонній рух транспортних засобів.

Цими днями завершилися ремонтні роботи та влаштування шару асфальтобетонного покриття на перехресті вулиць Листопадова-Михайла Грушевського у Тернополі.

У зв’язку з цим, на вул. Листопадовій відновлено односторонній рух транспортних засобів.

Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів своїх поїздок та стежити за дорожніми знаками та розміткою.

До слова, у місті продовжуються роботи з підключення інженерних мереж водопостачання і водовідведення та влаштування дощової каналізації на вул. Михайла Грушевського.