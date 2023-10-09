Порушення правил безпеки дорожнього руху розслідують слідчі Тернопільщини. Дві автопригоди зареєстрували працівники поліції 6 жовтня.

О 1:07 на лінію “102” надійшло повідомлення від лікаря про те, що неподалік села Глибочок трапилася аварія з потерпілими. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля “Land Rover”, рухаючись дорогою Тернопіль-Львів, не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги, опинившись у кюветі. У результаті ДТП з тілесними ушкодженнями до медзакладу потрапила пасажирка.

Того ж дня у Підгайцях близько 15:00 зіткнулися автомобіль та велосипед. За попередньою інформацією, 20-річний велосипедист, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався у безпечному русі і як результат – його збив водій “Fiat Scudo”. Потерпілого госпіталізували до медзакладу.

У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.