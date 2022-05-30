Канни, жоржини сортові, чорнобривці, бегонія, хлорофітум і це не весь перелік квітів, які прикрашають клумби у центрі Тернополя. Загалом, у місті 2 700 квадратних метрів літніх квітників.

Поки що упорядковані не всі, бо не дозволяє погода. Та й через холод деякі сорти квітнуть із запізненням. Тому їх висадять трохи пізніше, повідомляють Т1 Новини.

Планують у місті висадити й патріотичні клумби. Наприклад, за словами експертки Олександри Осадчук, цього року на вул. Степана Бандери знову висадять тризуб із квітів. Також планують висадити клумби в кольорах прапорів іноземних країн.

Дизайн клумб підбирають так, щоб коли одні квіти відцвітали, їх змінювали інші. Тобто одна і та ж клумба виглядатиме по-різному й завжди красиво.

Деталі – в сюжеті Т1.