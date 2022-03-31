Два мільйони двісті п’ятдесят тисяч гривень виділили із міського бюджету на закупівлю продуктів для харчування внутрішньо переміщених осіб, що перебувають у тернопільських закладах освіти. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради 30 березня.

– Це рішення ми прийняли на виконання протоколу комісії з надзвичайних ситуацій, – пояснив Сергій Надал, міський голова. – Вона визначила, що оскільки більше немає можливості годувати людей за рахунок того що приносили люди, необхідно закупити продукти за бюджетні кошти.

У рішенні вказано, що кошти на це візьмуть із резервного фонду. Їх розподілять між 17 закладами освіти: десятьма школами і семи училищами. Найбільше переселенців перебуває у школі №28 та ТВПУ імені Івана Пулюя. По кожному закладу визначено скільки і яких продуктів необхідно закупити і скільки це коштуватиме. У сумі й вийшло понад 2 мільйони гривень. Цих коштів вистачить на забезпечення харчуванням упродовж сорока днів.

На виконкомі затвердили також рішення «Про передачу продуктів». Ним дозволили керівникам закладів дошкільної освіти та початкових шкіл Тернопільської міської ради передати продукти для закладів освіти в яких розміщуються внутрішньо переміщені особи. Йдеться про заморожені м’ясні і молочні вироби, крупи, овочі та фрукти, які були придбані для приготування їжі у дитячих садочках. Зараз дошкільні освітні заклади не працюють, тому, щоб продукти харчування були раціонально використані, їх передадуть школам та училищам, де тимчасово перебувають внутрішньо переміщені особи. Загальна вартість переданих продуктів складає майже 720 тисяч гривень.