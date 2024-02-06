На кафедральному соборі ПЦУ в Тернополі встановили найбільший купол. ФОТО

Сьогодні, 6 лютого, в Тернополі на кафедральному соборі святих Рівноапостольних Костянтина та Єлени ПЦУ встановили центральний купол.

Про це в соцмережі повідомив священник ПЦУ Олег Гах, передає Суспільне.

“Сьогоднішній день розпочали соборною Архієрейською літургією з молебнем та читанням акафісту Свв. Рівноапп. Костянтину та Єлені за успіх важливої справи, одного з наступних і важливих етапів будівництва головного храму Тернопільської єпархії Православної Церкви України”.

Встановлювали головний купол храму за допомогою будівельного крана.

За словами Олега Гаха, завдяки роботі будівничих і спільній молитві, головний купол собору зайняв своє чільне і вічне місце навіть у таку вітряну погоду, як сьогодні.

Нагадаємо, в червні 2023 року предстоятель Православної церкви України Епіфаній взяв участь у богослужінні на честь храмового свята в кафедральному соборі святих Рівноапостольних Костянтина і Єлени.