Станом на 17 вересня на участь у «Громадському бюджеті 2021» уже подано 16 проєктів жителями Тернопільської міської територіальної громади.

Прийом проєктів триває до 30 вересня. На реалізацію ідей, які найбільше підтримають жителі громади, з місцевого бюджету буде спрямовано понад 15,5 млн грн.

Серед 16-ти поданих проєктів, є наступні:

Проєкт №1 – «Комплексна модернізація території прилеглої до шкіл №26 та №27 (бульв. П. Куліша) для зайняття різними видами спорту» – проєкт передбачає облаштування футбольного поля, волейбольного та баскетбольного майданчиків, преміум тренажерів, освітлення, відео нагляду, а також проведення благоустрію, влаштування фотозони.

Проєкт №2 – «Рамка для вимірювання температури та перевірки наявності металевих предметів Uniview USS-SC100A-TM для відвідувачів поліклініки КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ( вул. Р. Купчинського, 14).

Проєкт №3 – «Капітальний ремонт під’їзних шляхів комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарні швидкої допомоги»», реалізація якого сприятиме зручному під’їзду машин екстреної медичної допомоги, комфортному та безпечному транспортуванню пацієнтів між корпусами, швидкій і якісній роботі технічних служб та безпечному пересуванню пацієнтів, відвідувачів і персоналу територією лікувального закладу.

Проєкт №4 – «Облаштування дитячо-спортивного майданчика за адресою вул. Карпенка, 4» – встановлення великого дитячого ігрового комплексу, лавки та урни для сміття, огорожі та покриття.

Проєкт №5 – «Створення сучасного спортивного майданчика на вул. Київській, 3» – облаштування ігрової зони з гумовим покриттям, встановлення ліхтарів, смітників, лавочок.

Проєкт №6 – «Модернізація спортивного майданчика по вул. Чалдаєва 1-5» – модернізація спортивного майданчика із заміною огорожі, встановленням тенісного корту, а також облаштуванням підліткового спортивного містечка.

Проєкт №7 – «Street Workout площадка», де будуть встановлені вуличні тренажери та модернізація огорожі міні футбольного поля на вул. Довженка, 11.

Проєкт №8 – «Встановлення міні–футбольного поля на території Тернопільської ЗОШ № 14» – створення належних умов для відпочинку дітей та молоді, занять фізичною культурою та спортом, для впровадження та поширення здорового способу життя.

Проєкт №9 – «Легкоатлетичний стадіон з футбольним полем для занять спортом» на просп. Степана Бандери, 14 – облаштування зони спортивного відпочинку зі штучним покриттям для бігу та новими огороджувальними сітками.

Проєкт №10 – «Безпечна школа» –встановлення системи відеоспостереження на території ЗОШ №18 (просп. Степана Бандери, 14) у кількості п’яти камер та огородження території школи.

Проєкт №11 – «Один масив – один двір» – встановлення спортивних елементів для занять спортом і активного відпочинку молоді і мешканців будинків на вул. Є. Коновальця, 2, 4, вул. І. Репина, 16, вул. М. Вербицького, 2 та інших жителів Тернополя.

Проєкт №12 – «Мікрорайон Канада – для активних людей» – облаштування спортивного майданчика для жителів будинків на вул. М. Вербицького, 10, 5, 6, 7, 1; вул. П. Чубинського, 2, 4.

Проєкт №13 – « Будь здоровий, живи активно – це стильно, позитивно» – оновлення, доукомплектовування сучасними тренажерами дитячого простору за адресою: просп. Злуки, 55, 53, 59.

Проєкт №14 – «Спортивно дитячий комплекс «Спорт Тайм»» – облаштування на масиві «Сонячний» дитячого комплексу зі штучним покриттям, огорожею, дитячими (балансир, гойдалки, качалка, гірка, пісочниця) і спортивними елементами (вуличні тренажери).

Проєкт №15 – «Освітлення вул. Ю. Словацького» – встановлення сучасного вуличного освітлення на вул. Ю. Словацького та двох нерегульованих пішохідних переходів (перший – неподалік ТОЗШ №4 та житлового будинку на вул. Словацького, 6, другий – біля перехрестя вулиці Словацького та бульвару Т. Шевченка).

Проєкт №16 – «Капітальний ремонт гімнастичного спорядження «Здорові діти»» – облаштування на території школи №7 (вул. Юності, 11) гімнастичного комплексу InterAtletika UT131.