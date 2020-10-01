30 вересня завершився прийом проєктів від мешканців Тернопільської міської територіальної громади на «Громадський бюджет 2021». Тернополяни активно долучилися до участі та загалом подали 131 проєкт, 55 з яких великі та 76 – малі.

Серед запропонованих ідей – облаштування спортивних, дитячих та інтерактивних майданчиків, сучасних освітніх і мистецьких просторів, реабілітаційного центру, електронного туристичного путівника, велопарковки, створення арт – об’єктів та ще понад сотні цікавих локацій, які можуть стати окрасою не лише прибудинкових територій чи парків, а й вдосконалять інфраструктуру міста.

Наразі ще триває збір голосів попередньої підтримки від жителів громади за ті проєкти, які були подані після 25 вересня. Непідтримані проєкти 15-тьма голосами до розгляду Номінаційним комітетом не допускаються.

Отримавши позитивну оцінку Номінаційного комітету, проєкт буде допущений до голосування, яке триватиме з 26 жовтня до 9 листопада через портал https://budget.e-dem.ua/6110100000 або ЦНАП.

Переможцями будуть визначені проєкти у кожній з номінацій (серед малих та серед великих) рейтинговим голосуванням. Тобто ті проєкти, які наберуть більшу кількість голосів (до вичерпання обсягу запланованих коштів), будуть реалізовані у 2021 році.

Зверніть увагу! Проєкти, які наберуть менше 300 голосів (для малих) та 500 голосів (для великих) не будуть допущені до реалізації.

На реалізацію ідей, які найбільше підтримають жителі громади, з місцевого бюджету буде спрямовано понад 15,5 млн грн.

До слова, станом на 1 жовтня Номінаційним комітетом уже розглянуто та проаналізовано перших 16 проєктів, поданих на «Громадський бюджет», 13 з яких отримали позитивні оцінки та допущені до голосування, 2 – на доопрацюванні та 1 проєкт відхилено і не допущено до голосування.