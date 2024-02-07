Війна продовжує свої страшні чорні жнива…
Трагічна звістка знову сколихнула Тернопільщину. Вчора, 6 лютого, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець ЗСУ Ярослав Опар.
Чоловік проживав у Борщеві. Йому було 38 років.
Про важку втрату повідомили у Борщівській міській раді.
“Захищаючи Батьківщину від російської нечисті, гинуть найкращі сини України.
Розділяємо всім серцем біль непоправної втрати з родиною загиблого воїна та підтримуємо у годину скорботи.
Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль тяжкої втрати!”, – ідеться у зверненні.