На фронті загинув захисник з Тернопільщини Ярослав Опар

Війна продовжує свої страшні чорні жнива…

Трагічна звістка знову сколихнула Тернопільщину. Вчора, 6 лютого, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець ЗСУ Ярослав Опар.

Чоловік проживав у Борщеві. Йому було 38 років.

Про важку втрату повідомили у Борщівській міській раді.

“Захищаючи Батьківщину від російської нечисті, гинуть найкращі сини України.

Розділяємо всім серцем біль непоправної втрати з родиною загиблого воїна та підтримуємо у годину скорботи.

Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль тяжкої втрати!”, – ідеться у зверненні.