На фронті загинув мешканець Шумської громади Іван Педоренко.

Чоловік захищав Україну ще з жовтня 2022 року. За мужність і бойову звитягу був нагороджений відзнакою “Золотий хрест”.

Про важку втрату повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.

“Гіркими новинами зустрічає весну Шумська громада…

З глибоким сумом повідомляємо, що 28 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання загинув Педоренко Іван Анатолійович, 1979 року народження, житель села Биківці.

Народився і виріс у селі Війтівці, що на Вінниччині. У Шумську громаду переїхав жити в 2015 році, тут придбав житло, працював у фермерському господарстві “Беріжок”. Завжди привітний, добрий та працьовитий Іван швидко знаходив друзів серед односельчан.

Мобілізований до лав ЗСУ ще в жовтні 2022 року. Нагороджений відзнакою “Золотий хрест” за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

Загинув мужній воїн, який зі зброєю в руках став на захист рідної землі, кожного з нас.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Захисника.

Вічна пам’ять та слава Герою!”, – ідеться у зверненні очільника громади.