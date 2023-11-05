Під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність держави, загинув ще один Герой з Тернопільщини – Роман Юрійчук.

Захисник народився у 1988 році, проживав у Заліщиках.

Про важку втрату повідомили на сторінці Заліщицької міської ради.

“І знову нестримно щемить серце, важко сприймати смерть наших захисників, а ще важче знайти слова підтримки для рідних, близьких та знайомих Героя.

Це невимовний біль, непоправна втрата, яку не пробачимо окупанту та ніколи не забудемо.

Герої не вмирають, вони продовжують захищати нас із небес!

Вічна слава та пам’ять Герою – Роману ЮРІЙЧУКУ!”, – ідеться у зверненні міськради.