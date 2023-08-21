На фронті загинув Воїн з Тернопільщини: завтра йому мало б виповнитися 29 років

Війна забрала життя ще одного Героя з Тернопільщини.

13 серпня біля н.п. Шуми Донецької області загинув Микола Перешлюга. Чоловік проживав у селі Оленівка Гримайлівської громади. У 2015-16 роках брав участь у АТО. У липні 2023 року вдруге став до лав ЗСУ.

До свого дня народження чоловік не дожив менш як десять днів. 22 серпня йому мало б виповнитися 29 років…

“Важко знайти слова втіхи рідним і близьким, коли зупиняється серце сина, батька, чоловіка, друга, побратима і просто людини, безстрашного воїна… – ідеться у зверненні на сторінці Гримайлівської громади. – Світлі спогади про Миколу, який гідно прожив життя, любив Україну, завжди будуть сильнішими за смерть”.

Сьогодні, 21 серпня, тіло Воїна доправлять до рідного дому.

Вічна пам’ять Герою…