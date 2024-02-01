Триває боротьба за волю, незалежність та територіальну цілісність України. Щодня точаться важкі бої, в яких українські воїни вправно знищують ворогів. Проте є втрати і серед наших захисників.

Вчора стало відомо про загибель ще одного бійця з Тернопільщини.

“Чортківська районна військова адміністрація з глибоким сумом вимушена повідомити, що смерть на полі бою героїчно прийняв ще один житель Чортківського району, Монастириської громади, с. Дубенка – Гуменний Василь, який героїчно загинув 25 січня ц. р.

Пам’ять про мужність, стійкість та героїзм українських воїнів назавжди увійде в історію нашої національно-визвольної боротьби.

Ми вдячні кожному, хто відстоює та відстоював територіальну цілісність та незалежність України.

Героям слава!”, – ідеться у повідомленні Чортківської РВА.

Сьогодні, 1 лютого, захисник назавжди повернеться до рідного дому.

Співчуваємо рідним Героя. Вічна пам’ять…