Війна забрала життя ще одного Захисника з Тернопільщини.

На фронті загинув боєць 44-ї артилерійської бригади, мешканець села Кам’янки Підволочиської громади Олександр Петрик.

Про важку втрату повідомили на сторінці Підволочиської селищної ради.

“Громадо, сьогодні з болем у серці повідомляємо сумну новину з місць бойових дій.

Ми втратили учасника бойових дій, мужнього воїна славнозвісної окремої 44-тої артилерійської бригади імені Данила Апостола, молодшого сержанта ЗСУ, який з початку повномасштабного вторгнення ворога на наші землі відстоював свободу та незалежність держави, жителя села Камʼянки – ПЕТРИКА Олександра Анатолійовича, 1979 р. н.

Схиляємо голови перед його мужністю та героїчним подвигом.

Приносимо щирі співчуття рідним Олександра батькам, дружині Зоряні та дочці Аліні, друзям та побратимам, всім тим, хто знав, дружив, поважав та завжди буде памʼятати Олександра.

Вічна памʼять!

Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні Підволочиської селищної ради.