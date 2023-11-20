На фронті загинули двоє молодих бійців з одного села на Тернопільщині

Відразу двоє захисників із села на Тернопільщині віддали життя, захищаючи Україну.

Болюча звістка прийшла у село Горигляди Коропецької громади. Поблизу Роботиного Запорізької області загинули старший солдат Вадим Медведєв і солдат Ігор Коропецький. Вадиму було лише 22 роки, Ігорю – 29.

Про загибель молодих Героїв повідомили на сторінці Koropets-INFO у Фейсбуці.

“Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.

Глибокі співчуття рідним та близьким.

Вічна пам’ять героям!”, – ідеться у дописі.