На фронті загинула випускниця тернопільського університету: служила в авіації

Сумна звістка надійшла до Західноукраїнського національного університету.

Випускниця навчального закладу, військовослужбовець 16-ї окремої бригади армійської авіації “Броди”, старший солдат Зоряна Ковальчук загинула, захищаючи Україну та український народ на сході нашої держави.

Про це повідомляють на сторінці ЗУНУ. У 2010 році Зоряна закінчила навчання у виші за спеціальністю «Управління персоналом та економіка підприємств».

Зоряні було 35 років, проходила військову службу в Збройних Силах України з 2016 року.

“Щирі співчуття чоловіку, донькам, родині, друзям та близьким Ковальчук Зоряни з приводу непоправної втрати.

Схиляємо голови перед відходом у вічність! Світла пам’ять!”, – ідеться у зверненні адміністрації ЗУНУ.