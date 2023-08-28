Знову скорботна звістка долинула на Тернопільщину.
25 серпня на Луганщині, виконуючи бойове завдання, героїчно загинув мешканець Підволочиська Іван Шевченко. Він був бійцем 68-ої окремої єгерської бригади ЗСУ. Герою було 42 роки.
Про важку втрату повідомили на сторінці Підволочиської громади.
“Висловлюємо щирі співчуття сімʼї – дружині та синові, матері та всім рідним з родини, побратимам та друзям, всім тим, хто знав та буде зберігати добру памʼять про мужнього воїна Івана.
Вічна памʼять!
Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.