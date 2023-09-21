На двох вулицях у центрі Тернополя повністю перекриють рух транспорту

22 вересня з 14:00 год буде повністю перекрито рух транспорту на вул. Михайла Грушевського та вул. Листопадовій.

“З метою виконання робіт реконструкції інженерних мереж на вул. Михайла Грушевського, з 14:00 год 22 вересня до 08:00 год 24 вересня буде повністю перекрито рух транспорту на вул. Листопадовій та вул. Михайла Грушевського.

Підрядна організація буде проводити роботи з влаштування водопровідно-каналізаційних мереж на примиканні вулиць Листопадова – Михайла Грушевського”, – повідомляють у міській раді.

Там зазначають, що громадський транспорт прилеглими вулицями курсуватиме без змін і відповідно до встановлених розкладів руху. На період виконання робіт будуть встановлені дорожні знаки.

“Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху”, – наголошують у мерії.