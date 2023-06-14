З 19 червня на проспекті Степана Бандери та вулиці Юліана Опільського перекриють рух транспорту. Про це повідомляють у міській раді.

Рішення про перекриття руху транспорту на цих вулицях прийнято на засіданні виконавчого комітету з метою проведення робіт з поточного ремонту.

Зокрема, з 19 червня по 10 липня частково перекриють рух транспорту на просп. Степана Бандери, на ділянці від «Збаразького кільця» в напрямку бульв. Данила Галицького. Рух транспорту буде здійснюватися по смугах.

Також з 19 червня по 29 червня повністю буде перекрито рух транспорту на вул. Юліана Опільського, на ділянці дороги від бульв. Тараса Шевченка до вул. Соломії Крушельницької. На об’єкті працюватиме важка техніка, щоб не пошкодити приватний транспорт рух буде призупинено.

На ділянці проведення робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схем організації дорожнього руху.

Водіїв просять бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.