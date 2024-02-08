На Донеччині загинув спецпризначенець з Тернополя: йому було лише 26 років

У боротьбі з російським окупантом загинув нацгвардієць з Тернополя Марат Сабіров.

Як повідомляє видання Реально, капітан Марат Сабіров був старшим офіцером штурмової групи спеціального призначення окремого штурмового загону спеціального призначення “Омега” Центру спеціального призначення Національної гвардії України.

Загинув 6 лютого у селі Терни Лиманського району Донецької області під час артилерійського обстрілу з боку ворога.

Герою назавжди 26 років.

Прощальна панахида за загиблим воїном відбудеться 9 лютого о 18-й годині в Домі печалі на вулиці Микулинецькій. Похорон – наступного дня, 10 лютого, об 11-й на Микулинецькому кладовищі.

Запрошуємо всіх віддати останню шану полеглому захиснику. Вічна пам’ять і слава Герою!