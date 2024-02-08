У боротьбі з російським окупантом загинув нацгвардієць з Тернополя Марат Сабіров.
Як повідомляє видання Реально, капітан Марат Сабіров був старшим офіцером штурмової групи спеціального призначення окремого штурмового загону спеціального призначення “Омега” Центру спеціального призначення Національної гвардії України.
Загинув 6 лютого у селі Терни Лиманського району Донецької області під час артилерійського обстрілу з боку ворога.
Герою назавжди 26 років.
Прощальна панахида за загиблим воїном відбудеться 9 лютого о 18-й годині в Домі печалі на вулиці Микулинецькій. Похорон – наступного дня, 10 лютого, об 11-й на Микулинецькому кладовищі.
Запрошуємо всіх віддати останню шану полеглому захиснику. Вічна пам’ять і слава Герою!