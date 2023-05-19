15 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Григорівка Донецької області, захищаючи Україну від російського ворога, загинув мешканець села Плебанівка, солдат Валерій Штик.

Захиснику було 45 років. Валерій Штик призваний за мобілізацією 20 січня цього року. Був гранатометником.

Про важку втрату повідомили на сторінці Теребовлянської міської ради.

“Молодий чоловік, повний мрій та планів на майбутнє, які, на превеликий жаль, вже не збудуться… Він віддав своє життя за рідну землю, за життя кожного українця.

Теребовлянська міська рада та її голова Олег Продан висловлюють найщиріші співчуття рідним і близьким полеглого бійця. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. 🕯🙏

Невимовний біль, безмежна скорбота, вічна і світла пам’ять мужньому Герою, люблячому синові, батькові, чоловікові та зятеві!

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!”, – ідеться у зверненні на сторінці міської ради.