Знову жахлива звістка надійшла до Тернопільської громади.

Сьогодні стало відомо про те, що на фронті загинув Олександр Данилюк, 1992 року народження. Його життя обірвалося ще 6 серпня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Панахида за нашим Героєм відбудеться у понеділок, 18 вересня о 18 годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій. Тернопіль проведе в останню путь Данилюка Олександра 19 вересня об 11 годині.

“Щиро співчуваємо родині та близьким Героя. Царство небесне нашому захиснику. Вічна та світла йому пам’ять!”, – ідеться у повідомленні очільника Тернополя.