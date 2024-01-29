Великий зимовий облік птахів щороку проводять у січні у різних країнах світу. Такий захід проводять і у Національному природному парку «Дністровський каньйон». Цього разу до цієї справи долучилися не тільки фахівці, а й учні.

– Через швидку течію Дністер і його притоки мають унікальну здатність не замерзати, коли інші водойми у нашому регіоні давно скуті кригою, тому й дає прихисток взимку тисячам птахів, – розповіли у парку. – Цьогоріч в обліках прийняли участь окрім працівників парку ще й колеги з Івано-Франківського рибоохоронного патруля, регіонального ландшафтного парку «Дністровський», учні та вчителі Заліщицької гімназії, загальноосвітньої школи №2 міста Заліщики, загальноосвітньої школи села Дністрове, краєзнавці Ігор Нагірний із села Хмелева та Андрій Кучмей із села Городниця. Адміністрація НПП «Дністровський каньйон» вдячна всім причетним до проведення цього важливого заходу. Завдяки такій співпраці вдалося одночасно обстежити 131 кілометр русла Дністра, що вкрай важливо для отримання об’єктивної оцінки кількості птахів. Всього було налічено 4472 особини.

Найбільше під час обстеження виявили крижнів – 3919 особин. Фахівці пояснюють, що другий рік в умовах воєнного стану заборонене полювання і це не могло не вплинути на популяції виду. Лебедів нарахували 284. Найбільше їх скупчення було поблизу гирла Серету та біля Нижнього парку міста Заліщики. На інших ділянках Дністра перебували окремі групи по 5-12 особин.

– Несподівано мало під час обліку на Дністрі було бакланів: на обстежених ділянках виявлено всього 159 особин, – повідомляють фахівці. – Крім названих видів були ще й червонокнижні качки-гоголі, спостережено крехів великих та крехів малих, чепур великих, чапель сірих, мартинів жовтоногих та лисок. Скупчення птахів уже котрий рік поспіль приваблює на Дністер найбільшого хижого птаха України – орлана-білохвоста. Цьогоріч він знову був виявлений під час обліку.

Фото зі сторінки НПП «ДК» у фейсбуці