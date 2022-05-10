На деякі завозять пальне, деякі зачиняються: що коїться на тернопільських заправках. ВІДЕО

На деякі заправки Тернополя завозять дизпаливо та бензин. Водночас чимало АЗС тимчасово зачинаються.

Яка ситуація з пальним в місті – дізнавалися журналісти “Файного міста“.

Зокрема на “ОККО” в наявності є дизпаливо – 42,63 гривень за літр та бензин А-95 – 38 гривень за літр. Це на 7 гривень дорожче за рекомендовану гранижну ціну, яку встановив Кабмін.

На БРСМ є автогаз – 33,49 гривень за літр, дизель – по 42 гривні за літр і бензин – в середньому по 37 гривень за літр.

До слова, сьогодні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що до України продовжують завозити бензин і дизельне пальне. Країна має стратегію щодо вирішення проблеми. Він також зазначив, що на ринку пального залишиться держрегулювання.

За словами чиновника, пальне може здорожчати на декілька гривень, але дефіцит буде перекриватися.

Більше дивіться у відео “Файного міста“.