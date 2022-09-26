На честь військового з Тернопільщини у Коломиї назвали центральне озеро. Таким чином вшанували пам’ять про Юрія Руфа.

Рішення прийняли на сесії Коломийської міської ради, повідомляють Т1 Новини. Тож відтепер центральне міське озеро в місті Коломия має назву – озеро імені Юрія Руфа. Зазначимо, у червні в честь цього військового у Львові перейменували вулицю.

Юрій Дадак (Руф) – родом з Бережан. Був українським поетом, ученим, громадським діячем, засновником літературного проєкту «Дух Нації». З перших днів російського вторгнення в Україну пішов добровольцем на фронт. У складі львівської 24-ї бригади воював на Луганщині. Загинув від ворожого мінометного обстрілу 1 квітня 2022 року. Поховали Юрія у квітні на Львівщині.