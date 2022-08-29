На Бучаччині завершили будівництво новітнього корівника в МТК “Осівці”, що є частиною ТзОВ “Бучачагрохлібпром”.

Роботи виконано відповідно до міжнародних стандартів та за європейською технологією.

Введення у експлуатацію корівника є частиною капітального будівництва й реконструкцій, які ТзОВ “Бучачагрохлібпром” здійснює протягом року.

На відкриття корівника прибули директор Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Володимир Стахів, директор ФГ “Дністрянські зорі” Лілія Прокіпчук та куратор будівництва Олександр Міщенко. Разом вони перерізали символічну стрічку.

Заступник директора з тваринництва ТзОВ “Бучачагрохлібпром” Сергій Рекротюк зазначив, що зараз важливо підтримувати економіку держави створюючи нові робочі місця, заради перемоги України.

– Зараз наша держава переживає важкі часи. Разом з тим ми продовжуємо будувати та створювати нові робочі місця. Всі ми знаємо, що перемога буде за нами. І саме заради неї ми працюємо та відкриваємо такі нові та сучасні комплекси,– зазначив Сергій Рекротюк.

Директор Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Володимир Стахів висловив вдячність голові наглядової ради ТзОВ “Бучачагрохлібпром” за продовження роботи та розвиток підприємства.

– Хочу подякувати Петру Івановичу Гадзу за роботу. За те, що не зупиняється та працює й далі. У кожного з нас свій фронт, ми маємо працювати на розвиток держави, – говорить Володимир Стахів.