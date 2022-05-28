У Каннах під час кінофестивалю провели благодійний вечір на підтримку українського кіно.

Як повідомляє ТСН, гості на Каннському кінофестивалі відвідали аукціон, де змагалися за розкадровки до стрічки “Тіні забутих предків” Сергія Параджанова та картини Івана Марчука. Художник розповів, що під час війни виїхав з Києва до Відню евакуаційним потягом.

“Що можна взяти за пів години, розумієте? Багато чого просто полишив і взяв під руки шо можна підняти невелике”, – говорить художник. “У Відні я не малюю Україну. У Відні я зараз почав новий стиль. 15-й стиль, 15 технологію я придумав, роблю невеликі картини аквареллю, бо я ще не маю майстерні”, – розповів Марчук.

У Каннах в історичній будівлі – віллі Ротшильда – влаштували благодійний вечір на підтримку українського кіно. Ведучі заходу – Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

“Цього року в Каннах надзвичайно важливо привертати увагу до проблем України, до тієї жахливої війни. До злочинів російської армії в Україні. Тому що як ми знаємо на Каннському фестивалі трошечки лібералізують російську культуру і ось такі заходи дуже потрібні для того, щоб ще раз сказати про те, що відбувається в нашій країні”, – розказує ведуча Катерина Осадча.

Її чоловік Юрій Горбунов додає: “Будуть збиратися кошти на підтримку тих кінематографістів, які зараз на фронті, це кошти для підтримки українського кіно, яке як і більшість сфер в нашій країні страждає”.

Розважав гостей аукціона гурт KAZKA. Вокалістка Олександра Заріцька розповіла, що наразі їй дуже важко співати.

“Дуже важко співати, дуже важко танцювати, але ти мусиш це робити для того, щоб показати, яка Україна класна”, – говорить співачка.

Картини видатного художника Івана Марчука до свого майбутнього будинку придбав бізнесмен із Харкова. За вечір вдалося зібрати 50 тисяч євро. Ведучий Юрій Горбунов завершив вечір словами:

“Перемога зовсім скоро. Слава Україні! Героям Слава! Дякуємо всім вам”.