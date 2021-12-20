Народний депутат України Микола Люшняк очолив Тернопільську обласну організацію політичної партії “Український Демократичний Альянс за Реформи «УДАР»” Віталія Кличка.

Його кандидатуру підтримали учасники обласної партійної конференції цієї політичної сили, яка відбулася у Тернополі.

Микола Люшняк наголосив, що рішення очолити обласну партійну організацію «УДАР» було виваженим і усвідомленим.

«Добре знаю цю команду і її лідера, адже, як висуванець саме цієї політичної сили, балотувався у 2014 році до Верховної Ради України по 166 виборчому окрузі Тернопільщини і здобув депутатський мандат. Залишаючись послідовним у своєму виборі, я сьогодні очолив УДАР на Тернопільщини», – каже Микола Люшняк.

Новообраний голова Тернопільської обласної організації політичної партії «УДАР» каже, що добре розуміє, які виклики стоять перед політичною силою на національному та місцевому рівнях.

«Але ми вміємо тримати удар, бо працюємо для людей і разом з людьми!», – підкреслив Микола Люшняк.

Він подякував однопартійцям за довіру, а своєму попереднику на посаді голови обласного партійного осередку Ігорю Поберу – за пророблену працю і чітку громадянську позицію.