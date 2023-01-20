Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко отримав особисте запрошення на богослужіння у свято Богоявлення Господнього до Києво-Печерської Лаври.

Про це Михайло Головко розповів на своїй Facebook-сторінці.

– Мав за честь отримати особисте запрошення від Блаженнійшого Митрополита Епіфанія на Богослужіння у величне свято Богоявлення Господнього в нашій історичній святині – Києво-Печерській Лаврі. Тут же, в Успенському соборі Лаври, цьогоріч на Різдво Христове вперше від 1686 року залунала українська мова,– каже Михайло Головко. – Устами Блаженнійшого Митрополита були розірвані духовні кайдани московського ярма. До речі, Явлення, Богоявлення, в оригіналі грецькою звучить “Епіфанія”. Тому дуже знаково, що світло правди у ці стіни вніс саме Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Духовне піднесення, яке нас переповнює у день, коли світові відкрилася божественна всемогутня сила, підкріплює віру в перемогу світла і правди на усій нашій українській землі.

Голова Тернопільської обласної ради згадав й про веселку, яку помітили напередодні свята. Її вважають добрим передвісником.

– І якщо тоді, коли хрестився Спаситель, Господь явив Духа Святого в подобі голуба, то сьогодні теж маємо важливий знак – веселку. “Я веселку Свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту між Мною та між землею.” З нами Бог, розумійте, народи,– додає Михайло Головко.