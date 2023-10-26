На сесії Тернопільської обласної ради депутати таємно проголосували за звільнення з посади голови облради Михайла Головка.

Про це Суспільному повідомив головуючий на сесії облради Володимир Болєщук.

Депутати проголосували одноголосно. Загалом звільнення Головка підтримав 51 депутат.

За звільнення голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка голосували таємно. Він на збори депутатів та сесією не прийшов.

Начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш запропонував тимчасово покласти обв’язки голови обласної ради на Володимира Болєщука. Цю пропозицію підтримали 49 депутатів.